ألمانيا تعبر فرنسا بمنافسات الطائرة الشاطئية للرجال بأولمبياد باريس

المصدر: وكالات

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استهل الفريق الألماني المكون من كليمنس فيكلر ونيلس أييلرز مسيرته في المجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات لمنافسات الكرة الطائرة الشاطئية للرجال بأولمبياد باريس 2024 بصورة جيدة.

وتغلب فيكلر وأييلرز على الفريق الفرنسي المكون من جوليان لينيل وريمي باسيرو 2 / صفر في الجولة الأولى بمنافسات المجموعة، التي تضم أيضا فريقي بولندا واستراليا.

وجاءت نتائج الأشواط 21 / 15 و21 / 17 لمصلحة الفريق الألماني، الذي حصل على أول نقطتين في مشواره بالمجموعة، في حين نال الفريق الفرنسي نقطة وحيدة.

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