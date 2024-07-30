بعد بداية ممطرة...أولمبياد باريس على موعد مع موجة حر

المصدر: وكالات

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بعد انطلاقها بحفل افتتاحي غمرته الأمطار الغزيرة تستعد دورة الألعاب الأولمبية 2024 لموجة حر في معظم أنحاء فرنسا.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الفرنسية أن درجات الحرارة في باريس والمناطق المحيطة بها من المتوقع أن ترتفع إلى 35 درجة مئوية أو أعلى يوم الثلاثاء.

يشار إلى أن مكيفات الهواء غير شائعة في المنازل والمتاجر والمطاعم بفرنسا مقارنة بأماكن مثل الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن يكون الطقس أكثر حرا في جنوب فرنسا.

وتقول شركة تشغيل القطارات والمترو في منطقة باريس إنها ستوزع المياه.

ومن المقرر الإبقاء على الخيول المشاركة في مسابقات الفروسية بالأولمبياد في الظل ورشها بالماء.

مع ذلك، قال بعض الرياضيين إنهم معتادون على الحر ولا يشعرون بالقلق الشديد.

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