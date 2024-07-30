إيطاليا تفوز على مصر بمنافسات الطائرة الشاطئية للسيدات بأولمبياد باريس

المصدر: وكالات

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تلقى الفريق المصري للكرة الطائرة الشاطئية للسيدات خسارته الثانية في المجموعة الأولى من مرحلة المجموعات بأولمبياد باريس.

وخسر الفريق المصري المكون من دعاء الغباشي ومروة عبدالهادي صفر / 2 أمام نظيره الإيطالي، الذي تكون من مارتا مينيجاتي وفالنتينا جوتاردي، اليوم الثلاثاء، في الجولة الثانية للمجموعة.

وحسم الفريق الإيطالي المواجهة لمصلحته بعدما فاز في الأشواط بنتيجة 21 / 16 و21 / 10 على الفريق المصري.

وتقدم الفريق الإيطالي لصدارة ترتيب المجموعة مؤقتا، بعدما رفع رصيده إلى 3 نقاط، بفارق نقطة أمام الفريق المصري، صاحب المركز الثالث مؤقتا، الذي خسر أمام البرازيل في الجولة الأولى.

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