راشد بن حميد يزور مقر القرية الأولمبية بباريس

المصدر: البيان

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زار الشيخ راشد بن حميد النعيمي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس وفد الإمارات المشارك في دورة الألعاب الأولمبية بباريس مقر القرية الأولمبية في العاصمة الفرنسية باريس، يرافقه سعادة فارس محمد المطوّع الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، للاطمئنان على إقامة وفد الإمارات الرياضي، وتوافر جميع الإمكانات والسبل التي تعينهم على التركيز في مهمتهم والظهور بأفضل صورة خلال المشاركة في هذا الحدث الكبير.

ونقل الشيخ راشد بن حميد النعيمي تحيات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية وتأكيد سموه على أهمية وقيمة العمل المشرف الذي يقوم به الرياضيين من خلال مضاعفة جهودهم وتحقيق نتائج إيجابية وأرقام مميزة.

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