رئيس «فيفا» وراشد بن حميد النعيمي يناقشان سبل تطوير كرة القدم

المصدر: وام

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ناقش جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” مع الشيخ راشد بن حميد النعيمي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس وفد الإمارات المشارك في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024" والوفد المرافق سبل تطوير كرة القدم، مع التركيز على تعزيز تقدم كرة القدم النسائية، ودور الرياضة في توحيد المجتمعات وتوفير الفرص للشباب.

وقال جياني إنفانتينو خلال اللقاء الذي جرى أمس “الاثنين” بمقر "الفيفا" في باريس “ تحدثنا عن الاستفادة من قوة تأثير الرياضة من أجل إحداث فارق إيجابي في المجتمع، حيث توفر لعبتنا الجميلة، كما هو الحال مع جميع الرياضات، لغة مشتركة للوحدة، والمثابرة البشرية، والمنافسة الصحية ”.

حضر اللقاء فارس المطوّع الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، ومحمد بن هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة، وأمل بو شلاخ عضو مجس إدارة اتحاد الكرة.

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