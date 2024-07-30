مطار دبي الدولي DXB يحتفي بالألعاب الصيفية في أجواء رياضية حماسية

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تزامناً مع إقامة الألعاب الصيفية في باريس، يستعد مطار دبي الدولي (DXB) لإطلاق فعالية ألعاب دبي الدولي (DXB Games) لإضفاء أجواء رياضية حماسية على تجربة السفر هذا الصيف، خاصة مع توقع استقبال المطار لعدد كبير من الرياضيين والمشجعين من جميع أنحاء العالم في طريقهم للعاصمة الفرنسية.

ستتحول منطقة العائلات في مبنى المسافرين 3 إلى ساحة رياضية مفعمة بالحياة، حيث سيحظى الضيوف المسافرين خلال الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس بفرصة المشاركة في مجموعة متنوعة من الألعاب الرياضية، مثل سباق الدراجات الهوائية وكرة القدم وكرة السلة، وغيرها ضمن أجواء تنافسية مفعمة بالإثارة. ويتنافس المشاركون للفوز بميداليات ذهبية وفضية وبرونزية، بالإضافة إلى جوائز أخرى على شكل قسائم نقدية.

وتعليقاً على ذلك، قالت ميشيل لي، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون العلامة التجارية والاتصال في مطارات دبي: "يوفر هذا الحدث منصة مثالية لتعزيز قيم التنوع الثقافي العالمي والاحتفاء بها، وبما يتوافق مع القيم التي نتبناها في مطارات دبي. وتأتي هذه الفعالية في إطار التزامنا بتقديم تجارب استثنائية لا تُنسى لضيوفنا المسافرين. ونتطلع بحماس إلى مشاركتهم الأجواء المفعمة بالفرح والتآخي التي ستخلقها النسخة الأولى من ألعاب دبي الدولي".

إضافة إلى الفعاليات الرياضية، يمكن للضيوف المسافرين الاستمتاع بمشاهدة البث المباشر لدورة الألعاب الأولمبية 2024 في مختلف منافذ المأكولات والمشروبات في المطار، والتي ستقدم قوائم خاصة تنسجم مع الأجواء الحماسية.

تهدف هذه الفعالية إلى إضفاء أجواء مرحة على تجربة الضيوف المسافرين خلال رحلتهم عبر مطار دبي الدولي DXB.

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