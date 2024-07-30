البعثة المصرية تواجه أزمة في أولمبياد باريس 2024

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تواجه البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، العديد من الصعوبات، في مقر إقامتها بالقرية الأولمبية، في العاصمة الفرنسية باريس.

وقالت دعاء بدر عضو البعثة الإعلامية الأولمبية المصرية في باريس، أن أبرز الأزمات التي تواجه البعثة هي الطعام والتنقل.

وصرحت: "نعاني من الإقامة في القرية الأولمبية بفرنسا"، موضحة أن الطعام جودته سيئة.

وأشارت دعاء بدر إلى عدم توافر وسائل نقل داخلية تنقل اللاعبين إلى الأماكن التي تقام عليها الفعاليات.

وفي نفس الوقت، أكد كريم هنداوي حارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد، على تصريحات دعاء بدر، مشددًا على أن الفريق يعاني من سوء الإقامة في القرية الأولمبية بباريس.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز