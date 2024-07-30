موعد مباراة المغرب والعراق في أولمبياد باريس 2024.. والقنوات الناقلة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

يلتقي منتخب المغرب مع نظيره العراقي، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتنطلق مباراة المغرب والعراق في تمام السابعة مساء بتوقيت الإمارات، السادسة مساء بتوقيت مصر والسعودية، على ملعب أليانز ريفييرا بمدينة نيس الفرنسية.

وتعد المباراة حاسمة للمنتخبين في ظل تعقد حسابات هذه المجموعة، حيث تتساوى جميع المنتخبات (الأرجنتين، العراق، أوكرانيا، المغرب) في عدد النقاط (3)، بعد تعرض كل منتخب للخسارة في مباراة والفوز في أخرى.

وتنص القواعد على تأهل منتخبين من كل مجموعة، أي أكثر منتخبين حصلا على أكبر عدد من النقاط، وفي حال التساوي يتم اللجوء إلى فارق الأهداف، ثم المواجهات المباشرة، وأخيرًا اللعب النظيف.

وتتصدر الأرجنتين المجموعة بفارق الأهداف، تليها المغرب، ثم أوكرانيا، والعراق.

وتذاع مباراة المغرب والعراق، على قناة beIN SPORTS HD 1، الناقل الحصري لمنافسات أولمبياد باريس 2024.

الجدير بالذكر أنه بالدور ربع النهائي، يلتقي متصدر المجموعة الأولى مع وصيف المجموعة الثانية، ومتصدر المجموعة الثانية مع وصيف المجموعة الأولى، في المسار الثاني، ويلتقي متصدر المجموعة الثالثة مع وصيف المجموعة الرابعة، ومتصدر المجموعة الرابعة مع وصيف المجموعة الثالثة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز