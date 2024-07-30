أولمبياد باريس 2024.. ماذا يحتاج منتخب المغرب لبلوغ ربع النهائي؟

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

يلتقي منتخب المغرب الأولمبي، اليوم الثلاثاء، مع نظيره العراقي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتلقى منتخب المغرب خسارة مفاجئة في الجولة الماضية، أمام المنتخب الأوكراني بهدفين مقابل هدف، رغم فوزه في لقاء الجولة الأولى على منتخب الأرجنتين، أحد المنتخبات المرشحة للحصول على الميدالية الذهبية، ليتجمد رصيد أسود الأطلس عند 3 نقاط.

وبالنظر لحسابات هذه المجموعة، سنجد أن كل منتخب (الأرجنتين، العراق، أوكرانيا، المغرب) تعرض للخسارة في مباراة وتعادل أخرى، ليحصل كل منه على 3 نقاط.

وتنص القواعد على تأهل منتخبين من كل مجموعة، أي أكثر منتخبين حصلا على أكبر عدد من النقاط، وفي حال التساوي يتم اللجوء إلى فارق الأهداف، ثم المواجهات المباشرة، وأخيرًا اللعب النظيف.

ويحتاج منتخب المغرب للفوز أمام العراق للصعود إلى الدور التالي، بغض النظر عن نتيجة مباراة أوكرانيا والأرجنتين، وفي حال تعادل المغرب مع العراق ستحسم نتيجة المباراة الثانية هوية المتأهلين إلى ربع نهائي أولمبياد باريس 2024، فيما تعني خسارة أسود الأطلس توديعهم للمنافسات رسميًا.

الجدير بالذكر أنه منذ عام 1972، لم يتمكن منتخب المغرب الأولمبي من تجاوز دور المجموعات، وفي أولمبياد باريس 2024، دخل المغرب المنافسات مدججًا بلاعبين من أصحاب الخبرات، على رأسهم أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان وسفيان رحيمي نجم نادي العين، لذلك تأمل الجماهير المغربية، أن يكون الوضع مختلف هذه المرة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز