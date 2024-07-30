أولمبياد باريس 2024.. حسابات مصر للتأهل إلى ربع النهائي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يستعد منتخب مصر الأولمبي لمواجهة إسبانيا، اليوم الثلاثاء، بالجولة الثالثة من دور المجموعات، لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وحقق منتخب مصر الأولمبي، السبت الماضي، انتصارًا هامًا على أوزبكستان بهدف دون رد، بالجولة الثانية، وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق أحمد نبيل "كوكا" في الدقيقة 11، ليهدي منتخب مصر نقاط الانتصار الأول له في أولمبياد باريس 2024.

وكان منتخب مصر استهل مشواره في أولمبياد باريس 2024 بتعادل سلبي مخيب للآمال أمام جزر الدومينيكان، في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وبالانتصار على أوزبكستان، أصبح رصيد منتخب مصر 4 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، خلف إسبانيا صاحبة الصدارة التي ضمنت التأهل إلى الدور المقبل، فيما يتواجد منتخب جزر الدومينيكان في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، ومنتخب أوزبكستان في المركز الرابع بدون نقاط، وودع المنافسات.

ويعني تحقيق منتخب مصر لأي نقطة في مواجهته ضد إسبانيا، سواء بالتعادل أو الانتصار، تأهله مباشرة إلى ربع النهائي، دون أي حسابات معقدة، أما حال خسارة منتخب مصر أمام إسبانيا، تبقى حظوظ الفراعنة في التأهل قائمة أيضًا، باحتمالين لذلك، بناء على نتيجة مباراة أوزبكستان ضد جزر الدومينيكان، ففي حال تعادل الدومينيكان الذي لديه آمال في التأهل، سيفقد تلك الآمال وستذهب بطاقة الصعود لمصر، حيث سيكون رصيده نقطتين فقط، وحتى في حال فوزه وخسارة مصر، تبقى حظوظ الفراعنة قائمة بناء على فارق الأهداف، فمنتخب مصر لديه فارق أهداف +1، وجزر الدومينيكان لديه فارق أهداف -2، لذا حال هزيمة المنتخب المصري بفارق هدف، سيتعين على الدومينيكان تحقيق الانتصار على أوزبكستان بفارق هدفين على الأقل من أجل التأهل، وأي شيء خلاف ذلك يعني تأهل الفراعنة.

أرقام من فوز منتخب مصر الأولمبي ضد أوزبكستان

ـ حقق منتخب مصر الأولمبي الفوز رقم 11 في تاريخ مشاركاته بالألعاب الأولمبية

ـ حقق منتخب مصر الأولمبي ثالث انتصار على المنتخبات المنضوية تحت لواء الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

ـ خرج منتخب مصر الأولمبي لسادس مباراة بنظافة شباك خلال تاريخ مشاركاته بالألعاب الأولمبية

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