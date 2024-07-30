الفراعنة يسقطون أمام الدنمارك في كرة اليد

المصدر: باريس- أ ف ب

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سقط المنتخب المصري لكرة اليد في اختباره الثاني في دورة الألعاب الأولمبية، عندما خسر أمام الدنمارك، وصيفة بطلة النسخة الأخيرة، وبطلة 2016 في ريو دي جانيرو، بنتيجة 27 - 30، أمس، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.

وكانت مصر، رابعة العالم في 2001 في فرنسا، استهلت مشوارها بفوز مستحق على المجر 35 - 32 السبت، وتخوض مباراتها الثالثة أمام فرنسا المضيفة وحاملة اللقب، الأربعاء، قبل أن تلاقي النروج الجمعة، وتختتم مشوارها في دور المجموعات، الأحد المقبل، بمواجهة الأرجنتين.

في المقابل، حققت الدنمارك فوزها الثاني توالياً، بعد الأول على فرنسا 73 - 29.

وتلعب لاحقاً فرنسا مع النرويج، وصيفة بطلة العالم في عامي 2017 و2019، والأرجنتين مع المجر في المجموعة ذاتها.

وفي المجموعة الأولى، حذت ألمانيا حذو الدنمارك، وحققت فوزها الثاني توالياً، بتغلبها على اليابان 37 - 26.

وفي المجموعة ذاتها، تغلبت سلوفينيا على كرواتيا 31 - 29، والسويد على إسبانيا 29 - 26.

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