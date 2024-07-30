4.4 مليارات يورو ميزانية تنظيم أولمبياد باريس

المصدر: باريس - البيان

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بلغ إجمالي ميزانية تنظيم أولمبياد باريس 4.4 مليارات يورو، بواقع 1.5 مليار يورو للتذاكر، والتراخيص، والبضائع، و1.2 مليار يورو، مساهمة اللجنة الأولمبية الدولية، و1.2 مليار يورو شركاء التسويق باريس 2024، و0.2 مليار يورو للتمويل الحكومي، و96 % من القطاع الخاص، فيما تبلغ الميزانية الإجمالية لبنية «سوليديو»، وهي منظمة القطاع العام في فرنسا، المكلّفة بتمويل المرافق الأولمبية والإشراف عليها وتقديمها، بما في ذلك أعمال التطوير وإعادة التطوير اللازمة لاستضافة الألعاب الأولمبية والبارالمبية في باريس، 4.5 مليارات يورو، بواقع 2.8 مليار يورو مساهمة القطاع الخاص، 1.7 مليار يورو مساهمة القطاع العام.

وقد تم تصميم جميع المرافق، مع الأخذ بعين الاعتبار إرثها واستدامتها، ليتم استخدامها مرة أخرى عقِب الألعاب، كمرافق عامة، ووحدات سكنية ومكاتب.

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