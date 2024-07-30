ديوكوفيتش يقصي نادال من الدور الثاني

المصدر: باريس - أ ف ب

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أقصى الصربي نوفاك ديوكوفيتش غريمه الإسباني رافايل نادال 6-1 و6-4، أمس على ملاعب رولان غاروس من الدور الثاني لمسابقة كرة المضرب ضمن أولمبياد باريس، في المواجهة الستين بينهما.

وحقق ديوكوفيتش، حامل لقب 24 بطولة كبرى، فوزه الـ31 على الماتادور الإسباني، علماً أنهما التقيا أول مرة على ملاعب رولان غاروس الترابية أيضاً في عام 2006.

وكان ديوكوفيتش الأفضل بوضوح في المواجهة الستين، إذ بدأ المجموعة الأولى بكسر إرسال الإسباني البالغ 38 عاماً مرتين وفاز بالأشواط الخمسة الأولى ثم حسمها على إرساله 6-1.

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