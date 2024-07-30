فارس المطوّع: حريصون على رسم صورة لامعة لوفد الإمارات بباريس

المصدر: باريس - البيان

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أكد سعادة فارس محمد المطوّع الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية أن وفد الإمارات الرياضي المشارك في أولمبياد باريس يحمل طموحات وآمالاً كبيرة؛ تستهدف رسم صورة ذهنية وانطباعات إيجابية تتماشى مع التقدم الملموس والإنجازات الهائلة التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة على الأصعدة كافة.

نماذج ملهمة

وثمّن المطوع حديث سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، الذي وجهه للرياضيين بضرورة الاستفادة من النماذج الرياضية الوطنية الملهمة التي استطاعت رفع علم الدولة على منصات التتويج بكبرى المحافل الرياضية، والاستمرار في السعي نحو تحقيق المزيد من النجاحات باسم الوطن وإعلاء رايته دائماً.

وأضاف المطوّع بأن الطموحات تتجدد مع كل مشاركة، ويبقى الهدف الأسمى هو اسم الدولة ومكانتها على خارطة الرياضة العالمية وقال «تعد المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية حدثاً استثنائياً ليس للرياضيين فحسب، بل لجميع أعضاء الوفد، لاسيما حين نسعى لتقديم أفضل ما لدينا في مسيرة تمثيل الإمارات، سواء في المشاركات الحالية أو خلال الفترة المقبلة التي تشهد محافل مهمة منها دورة الألعاب الآسيوية عام 2026 بإيتشى ناغويا في اليابان، وذلك عقب الإنجاز المشرف في النسخة الأخيرة من الدورة بهانغتشو الصينية، وتحقيق 20 ميدالية للمرة الأولى في تاريخ مشاركتنا القارية، مما يمنحنا الدافع لتخطي هذا الرقم وتحقيق أفضل النتائج».

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