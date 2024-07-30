المطروشي وشفيلي على موعد مع التاريخ اليوم

المصدر: باريس - البيان

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يستكمل اليوم وفد الإمارات الرياضي مشواره ضمن فعاليات النسخة الـ33 من دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس بمشاركة 10,500 رياضي من 200 لجنة أولمبية وطنية يتنافسون في 32 رياضة من خلال 329 مسابقة تقام منافساتها على 35 منشأة رياضية، وتشارك فيها الإمارات بـ14 رياضياً ورياضية يتنافسون في 5 ألعاب هي الفروسية، والجودو، والدراجات، والسباحة، وألعاب القوى.

ويخوض يوسف المطروشي، سبّاح منتخبنا الوطني، اليوم، سباق 100 متر حرة بمشاركة 79 سبّاحاً من بينهم السبّاح الصيني والبطل الأولمبي بان زانلي صاحب الرقم القياسي وذهبية سباق التتابع (100x4) بأولمبياد باريس 2024 بزمن قدره 46.92 ثانية، وخامس سبّاح في التاريخ يسجل تحت زمن الـ47 ثانية بسباق 100 متر، إضافة إلى تسجيل 7 ميداليات متنوعة في النسخة الأخيرة من دورة الألعاب الآسيوية بهانغتشو، كما يلاقي طلال شفيلي، لاعب منتخبنا الوطني للجودو، نظيره بطل بورتوريكو غانديا ادريان بوزن تحت 81 كجم ضمن منافسات الدور التمهيدي بأولمبياد باريس بمشاركة 33 لاعباً.

جاهزية

وأنهى السبّاح يوسف المطروشي استعداداته للمشاركة في سباق 100 متر حرة عقب تنفيذ البرنامج التدريبي المحدد من مروان الحتاوي مدرب منتخبنا الوطني للسباحة والذي ضم جوانب عدة؛ منها التركيز على الناحية الذهنية والنفسية، والتدريب أكثر من مرة على مسبح المنافسات قبل الموعد الرسمي للمسابقة وقال المطروشي: «مضت التحضيرات لدورة الألعاب الأولمبية بباريس بصورة جيدة للغاية مع فريق الجامعة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال هذا الصيف، وكانت لدي خطة تدريبية محددة من يوم وصولي حتى موعد السباق بتاريخ 30 من الشهر الجاري، وقد شملت الخطة جلسات في التمارين الهوائية والسرعة، بالإضافة إلى تدريبات أساسية وتنشيطية، مع التركيز على عناصر السباق المحددة مثل الانطلاقة، وتمضي تدريباتي بوتيرة مميزة وتأقلمت مع المسبح الذي سيشهد إقامة المنافسات بشكل سريع».

بداية

وكان وفد الإمارات الرياضي قد استهل مشاركته في أولمبياد باريس 2024 بمشاركة بشيرات خرودي لاعبة منتخبنا الوطني للجودو التي خرجت من دور الـ16 بخسارة من نظيرتها الألمانية ماشا بالهاوس صاحبة برونزية بطولة العالم بأبوظبي 2024، كما أنهى نارمند بيان لاعب منتخبنا الوطني للجودو مشاركته في الحدث بخروجه من دور الـ32 بوزن تحت 66 كجم من اللاعب المخضرم الكوري الجنوبي ان بول، فيما اختتمت مها الشحي سبّاحة منتخبنا الوطني مشوارها بالدورة في المركز الـ28 بسباق 200 متر حرة بالترتيب العام للجولات الأربع بزمن قدره 2:17.17 دقيقة، عقب تحطيم رقمها الشخصي السابق (2:17.37).

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