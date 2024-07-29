الجودو والسباحة تواصلان مشاركة وفد الإمارات بأولمبياد باريس 2024

المصدر: البيان

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يستكمل غداً الثلاثاء وفد الإمارات الرياضي مشواره ضمن فعاليات النسخة الـ 33 من دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس بمشاركة 10,500 رياضي ورياضية، من 200 لجنة أولمبية وطنية يتنافسون في 32 رياضة من خلال 329 مسابقة تقام منافساتها على 35 منشأة رياضية، وتشارك فيها الإمارات بـ 14 رياضياً ورياضية يتنافسون في 5 ألعاب هي الفروسية، والجودو، والدراجات، والسباحة، وألعاب القوى.

ويخوض يوسف المطروشي سبّاح منتخبنا الوطني سباق 100 متر حرة بمشاركة 79 سبّاحًا من بينهم السبّاح الصيني والبطل الأولمبي بان زانلي صاحب الرقم القياسي وذهبية سباق التتابع (100x4) بأولمبياد باريس 2024 بزمن وقدره 46.92 ثانية، وخامس سبّاح في التاريخ يسجل تحت زمن الـ47 ثانية بسباق 100 متر، إضافة إلى تسجّيل 7 ميداليات متنوعة في النسخة الأخيرة من دورة الألعاب الآسيوية بهانغتشو.

كما يلاقي كذلك طلال شفيلي لاعب منتخبنا الوطني للجودو نظيره بطل بورتوريكو غانديا أدريان بوزن تحت 81 كجم ضمن منافسات الدور التمهيدي بأولمبياد باريس بمشاركة 33 لاعبًا.

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