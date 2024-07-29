أولمبياد باريس 2024.. تأهل المصرية ندى حافظ والتونسية دغفوس تودع منافسات السابر

المصدر: وكالات

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تأهلت اللاعبة المصرية ندى حافظ لدور الـ 16، بينما ودعت التونسية ياسمين دغفوس منافسات المبارزة بسلاح السابر لفردي السيدات؛ من الدور الثاني بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، اليوم الإثنين.

وصعدت ندى حافظ بالفوز على الأمريكية إليزابيث تارتاكوفسكي بنتيجة 15/13 لتلاقي جيون هايونج، ضمن منافسات دور الـ 16، أما ياسمين دغفوس فقد خسرت في الدور الثاني أمام الفرنسية سارة بالزر بنتيجة 9/15.

وستلعب بالزر في دور الـ 16 ضد التركية نيساتور أربيل.

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