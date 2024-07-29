أولمبياد باريس 2024.. تحقيق رسمي في عدم اجتياز جزائري لمرحلة الوزن قبل مواجهة إسرائيلي

المصدر: وكالات

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يعتزم الاتحاد الدولي للجودو التحقيق في سبب عدم اجتياز الجزائري مسعود رضوان دريس، عملية تحديد الوزن في منافسات أقل من 73 كيلوجراما قبل مواجهته مع الإسرائيلي توهار بوتبول في أولمبياد باريس الصيفي.

وقال الاتحاد إن الرياضيين قد يصبحون "ضحايا خلافات سياسية أوسع نطاقا".

وأوضح أن دريس وصل لحضور جلسة تحديد الوزن أمس الأحد قبل 10 دقائق من الموعد النهائي وتبين أن وزنه يزيد بفارق 400 جرام عن الحد المسموح به لخوض المواجهة المقررة اليوم الاثنين.

وأضاف الاتحاد الدولي للجودو في بيان اليوم الاثنين "بعد الألعاب الأولمبية، سنجري مراجعة وتحقيقًا شاملين في الأمر وستُتخذ المزيد من الإجراءات إذا لزم الأمر".

وأضاف "نؤمن بأن الرياضة يجب أن تظل مجالًا للنزاهة والعدل بعيدًا عن تأثيرات الصراعات الدولية، ولسوء الحظ، غالبًا ما يصبح الرياضيون ضحايا لخلافات سياسية أوسع نطاقًا تتعارض مع قيم الرياضة".

وقال الوفد الإسرائيلي أمس إنه سيواصل التنافس عملًا بالقيم الأولمبية وأضاف "نعتقد أنه لا مكان لهذا النوع من التصرفات في عالم الرياضة".

وفي 2021، انسحب جزائري آخر هو فتحي نورين من أولمبياد طوكيو لتجنب مواجهة محتملة أمام بوتبول في الجولة الثانية، ثم أوقفه الاتحاد الدولي للجودو لمدة 10 سنوات.

وبعدها، لم يحضر السوداني محمد عبد الرسول لمواجهة بوتبول رغم اجتيازه مرحلة الوزن في وقت سابق.

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