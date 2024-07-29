راشد بن حميد يلتقي نائب رئيس الأولمبية الدولية ورئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات

المصدر: البيان

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استقبل الشيخ راشد بن حميد النعيمي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس وفد الإمارات المشارك في دورة الألعاب الأولمبية بباريس في مقر البيت الأولمبي الإماراتي كل من السيدة نيكول هوفيرتسز نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، والسيد ويتولد بانكا رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، حيث تم استعراض ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والإطلاع على أنشطة اللجنة ومستجدات الدورة الأولمبية بباريس، إلى جانب التعرف على جهود الوادا وبرامجها في سبيل الوصول إلى رياضة خالية من المنشطات.

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