اليابان تتصدر.. جدول ترتيب ميداليات أولمبياد باريس 2024

المصدر: البيان

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انطلقت دورة الألعاب الأولمبية 2024 بالعاصمة الفرنسية باريس، الجمعة الماضي، وتستمر منافساتها حتى 11 أغسطس المقبل.

وحتى الآن نجح ممثلو العرب في حصد ميداليتين (فضية وبرونزية)، جاءا عن طريق التونسي فارس فرجاني، والمصري محمد السيد، على الترتيب.

وتربعت اليابان على صدارة الترتيب حتى الآن بواقع 7 ميداليات، 4 منها ذهبية وفضيتان وبرونزية، متفوقة على أستراليا التي حصدت 6 ميداليات، عبارة عن 4 ذهبيات وفضيتان، وجاءت الولايات المتحدة في المركز الثالث بـ 3 ذهبيات و6 فضيات و3 برونزيات.

ترتيب ميداليات أولمبياد باريس 2024، بتاريخ 29 يوليو 2024

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