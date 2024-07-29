ضلت طريقها إلى السباق.. بيان رسمي من مصر حول استبعاد لاعبة من أولمبياد باريس

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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رد الاتحاد المصري للتجديف على ما تداول من أنباء عبر منصات التواصل الاجتماعي، حول استبعاد لاعبة تدعى آية السيد من المشاركة بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليًا بالعاصمة الفرنسية باريس، بعدما ضلت طريقها إلى السباق.

وتداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، خبر يشير إلى استبعاد لاعبة منتخب مصر للتجديف آية السيد من المنافسات، بعدما "تاهت" في طريق السباق.

ورد الاتحاد المصري للتجديف على هذه الشائعة، في بيان رسمي، حيث قال إن ما تم تداوله غير صحيح على الإطلاق.

وأوضح الاتحاد في بيانه "لا توجد من الأساس لاعبة تجديف تمثل مصر في أولمبياد باريس 2024 تدعى آية السيد"

وأضاف "مصر تشارك بثلاثة لاعبين للتجديف، هم عبد الخالق البنا، أحمد خالد، محمد علاء قوطة".

وطالب الاتحاد المصري للتجديف من الجميع ضرورة عدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

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