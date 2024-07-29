بعد فوزه بالبرونزية.. مصر تفاجئ بطلها الأولمبي محمد السيد

المصدر: وكالات

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أعلن ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، صرف مكافأة فورية لمحمد السيد، لاعب منتخب مصر لسيف المبارزة، بعد حصده ميدالية برونزية تاريخية بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليًا في العاصمة الفرنسية باريس.

وذكر المركز الإعلامي للجنة الأولمبية المصرية، أن تلك المكافأة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، كما إن كافة أعضاء البعثة المصرية احتفلت باللاعب محمد السيد في القرية الأولمبية، عقب تتويجه بالميدالية برونزية

وتمكن محمد السيد من الفوز في مباراة الميدالية البرونزية على حساب نظيره بطل المجر بنتيجة 8 – 7، ليحصد المركز الثالث ويقتنص أول ميدالية مصرية في أولمبياد باريس 2024.

وافتتح محمد السيد مشواره بالبطولة بالفوز على بطل كولومبيا في دور الـ 32 بنتيجة 15 – 7، قبل أن يفوز على بطل إيطاليا في دور الـ 16 بنتيجة 15 - 10.

وفي مباراة دور الثمانية، فاز السيد على نظيره بطل بلجيكا باللمسة الذهبية بنتيجة 9 – 8، قبل أن يخسر من بطل فرنسا في نصف النهائي بنتيجة 9 - 15 ليخوض مباراة الميدالية البرونزية ويفوز بها على حساب بطل المجر.

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