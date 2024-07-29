أولمبياد باريس 2024.. لاعبة مصرية ترفض اللعب في أمريكا من أجل تمثيل مصر

المصدر: وكالات

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أبدى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، سعادته بفوز لاعب منتخب بلاده محمد السيد بالميدالية الأولمبية الأولى في سلاح سيف المبارزة بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليًا في باريس، مؤكدًا أن هناك لاعبة مصرية رفضت اللعب في أمريكا من أجل تمثيل مصر، دون أن يكشف عن هويتها.

وتوج محمد السيد بالميدالية البرونزية في منافسات سيف المبارزة، أمس الأحد، ليمنح مصر أول ميدالية في منافسات أولمبياد باريس 2024.

وقال صبحي في تصريحات تليفزيونية لقناة (إي تي سي) المصرية "لدينا ثقة كبيرة في أبناء مصر ورغبتهم في تحقيق المزيد، نحن نجتهد جدًا، ونتمنى التوفيق للرياضيين، ونعرف الألعاب التي نستطيع تحقيق الميداليات، ومنها رياضة السلاح والتي تشهد طفرة كبيرة، وحققنا بطولات عالمية فيها، وهناك لاعبة مصرية رفضت اللعب في أمريكا من أجل تمثيل مصر".

وأضاف: "البعثة المصرية بخير ونثق في زياد السيسي وعلاء أبو القاسم وغيرهم من الرياضيين، وحتى لو حصل إخفاق فهو وارد في الرياضة، والبعثة المصرية قوامها كبير، والجميع يتابع كل شيء، وهناك غرفة عمليات في مصر ونسمع شائعات كثيرة، ونريد المحافظة على أولادنا وشباب مصر، وسنظل ندعمهم ونساندهم".

وأوضح "لابد أن ندعم منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم أيضًا، وقمنا بتدعيمه رغم عدم انضمام بعض اللاعبين نظرًا لظروف الأندية، وهذا الفريق سيكون نواة لمنتخب مصر بكأس العالم عام 2026، ودائمًا معهم ونتمنى التوفيق لهم مع باقي الألعاب الجماعية".

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