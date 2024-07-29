أولمبياد باريس 2024.. لاعب التنس اللبناني بنيامين حسن يصنع التاريخ

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

حقق بنيامين حسن فوزًا تاريخيًا، الأحد، ليصبح أول لاعب لبناني يفوز بمباراة في منافسات التنس الأولمبية، عقب انتصاره على الأمريكي كريستوفر يوبانكس.

وفاز حسن، المولود في ألمانيا والمصنف 170 عالميًا، 6-4 و6-2، ليحقق أحد أفضل الانتصارات في مسيرته ويضمن الحصول على مكان عالمي من قبل الاتحاد الدولي للتنس.

وقال اللاعب اللبناني (29 عامًا) للصحفيين "أنا سعيد بشكل لا يصدق، نحن نستمتع بالفوز من الفريق بأكمله، نحن فخورون حقًا وأنا فخور بنفسي أيضًا".

"لقد كانت الأجواء لا تصدق، كنت أحاول فقط أن أكون هادئًا لأنني لم أكن أرغب في إهدار الكثير من الطاقة، عندما فزت تمكنت من إخراج كل ما بداخلي".

ولم يبدأ حسن في ممارسة التنس على الصعيد الاحترافي إلا بعد بلوغه 22 عامًا، إذ كان يلعب قبلها لمجرد التسلية.

ولكنه الآن يعيش حلمه كلاعب أولمبي، ويتطلع لمباراته في الدور الثاني أمام الأرجنتيني سيباستيان بايز.

ولم يكن حسن اللاعب اللبناني الوحيد في القرعة الرئيسية، إذ خسر هادي حبيب أمام بطل فرنسا المفتوحة كارلوس ألكاراز، أول أمس السبت، كما خسر حسن وحبيب في منافسات الزوجي الأحد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز