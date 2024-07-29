مدرب صاحب أول ميدالية لمصر: انتظروا مفاجآت أخرى في أولمبياد باريس

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

وعد الإيطالي ساندرو كومو مدرب منتخب مصر للمبارزة بسلاح السيف، بمفاجآت أخرى بعد فوز اللاعب محمد السيد مساء الأحد ببرونزية منافسات الفردي في أولمبياد باريس 2024.

وقال كومو في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية "أنا سعيد للغاية لأن محمد السيد شاب استثنائي ومحترف للغاية وموهوب، أعتقد أن هذه الميدالية ستكون نقطة انطلاقة في مسيرته".

وأشار "لقد خضنا معسكرًا طويلًا في إيطاليا وعملنا بجدية خلال أخر 3 أشهر مع الفريق".

وتابع المدرب الإيطالي "أتمنى ألا ننتهي هنا، لأننا حققنا ميدالية تاريخية لمصر، وأتمنى تحقيق مفاجأة في منافسات الفرق لأن منافسات الفردي قوية وصعبة، ولعبنا ضد الفرنسي يانيك بوريل المصنف الأول عالميًا".

وأكد كومو أن "منتخب مصر بإمكانه أن يحقق مفاجأة على مستوى منافسات الفرق، وتوقعت الفوز بهذه الميدالية على مستوى الفردي، ولكن لا شيء يتحقق بسهولة في منافسات المبارزة".

وختم كومو تصريحاته "أعلم أن محمد السيد وزملاءه في الفريق لديهم قدرات تؤهلهم للفوز بميداليات أخرى في الأولمبياد".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز