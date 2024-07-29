أولمبياد باريس 2024.. صحفي يخسر وظيفته بسبب «مكياج السيدات»

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أخرجت قناة يوروسبورت التلفزيونية الأحد من فريقها العامل في تغطية دورة الألعاب الأولمبية في باريس، معلّقاً لإدلائه بتصريح متحيّز خلال تغطيته مسابقة السباحة للسيّدات.

وأدلى بوب بالارد بتعليق حول السبّاحات الأستراليات بعد فوزهنّ السبت بذهبية سباق التتابع الحرّ للسيّدات 4 × 100 متر.

وفي مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، يقول بالارد "حسناً، النساء أنهين السباق لتوّهن. أنتم تعرفون كيف هنّ النساء... يتسكّعن ويضعن مكياجهنّ".

ووصفت ليزي سيموندز، شريكة بالارد في التعليق، ما قاله بأنّه "مثير للغضب".

والأحد، قالت يوروسبورت في بيان إنّه "خلال جزء من تغطية يوروسبورت، أدلى المعلّق بوب بالارد بتعليق غير لائق".

وأضافت أنّه "بناء عليه، تمّت إزالته من قائمة المعلقين بأثر فوري".

ولم يصدر عن بالارد أيّ ردّ فعل على قرار القناة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز