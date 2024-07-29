صاحب أول ميدالية لمصر.. محمد السيد يتعهد بالمزيد من الميداليات في أولمبياد باريس 2024

المصدر: وكالات

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أبدى محمد السيد لاعب سيف المبارزة المصري شعوره بسعادة طاغية عقب حصوله على الميدالية البرونزية بدورة باريس الأولمبية 2024، ليمنح بلاده أول ميدالية في مسيرتها بالأولمبياد الحالية.

وفاز محمد السيد بالميدالية البرونزية عقب تغلبه 9 / 8 على منافسه المجري تيبور أندراسفي في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث بمنافسات سلاح المبارزة مساء الأحد.

وصرح السيد لوسائل الإعلام بعد تحقيق إنجازه التاريخي باعتباره أول لاعب مصري يفوز بميدالية أولمبية في منافسات سيف المبارزة "إنه شعور لا يوصف. هذه هي بداية الميداليات ومازالت الدورة مستمرة بالنسبة لنا، حيث تنتظرنا مسابقات الفرق بالأولمبياد".

وشدد اللاعب المصري "سوف نواجه الفريق الفرنسي على ملعبه في منافسات الفرق بعد عدة أيام وبإمكاننا الفوز عليه".

وتطرق محمد السيد للحديث عن مباراته مع الفرنسي يانيك بوريل بالدور قبل النهائي، التي خسرها ليفقد فرصة الصعود للمباراة النهائية، حيث قال "واجهت هذا اللاعب مرتين في الموسم الحالي وتمكنت من الفوز عليه، لكنه كان أكثر جاهزية مني اليوم، لكنني استعدت اتزاني سريعا وفزت بالميدالية البرونزية في النهاية".

وتحدث السيد عن زملائه من أعضاء الفريق المصري الذين لم يوفقوا في حصد ميدالية أولمبية في منافسات السلاح، حيث قال "لقد بذلوا أقصى جهد وكانوا قريبين من الفوز بإحدى الميداليات الثلاث، لكنهم دعموني خلال مشاركتي في المنافسات اليوم وأتمنى أن يفوز باقي اللاعبين بالمزيد من الميداليات في الدورة الأولمبية".

وشدد السيد "من المعروف أن الفوز بالميدالية الأولمبية أمرا ليس باليسير، لكني أشكر الله على حصولي عليها الليلة وأتعهد بالحصول على المزيد من خلال مشاركتي في منافسات الفرق".

وفي نهاية حديثه، أهدى اللاعب المصري فوزه بالميدالية البرونزية إلى والدته.

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