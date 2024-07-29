بنجامان حسن يمنح لبنان أول فوز في كرة المضرب

المصدر: باريس - أ ف ب

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منح بنجامان حسن لبنان أول فوز بتاريخه في مسابقة كرة المضرب، ضمن الألعاب الأولمبية، بعد تغلّبه على الأمريكي كريستوفر يوبانكس، الذي بلغ ربع نهائي بطولة ويمبلدون العام الماضي 6 - 4، 6 - 2، أمس، في الدور الأول على ملاعب رولان غاروس في باريس.

وحسن، المصنف 170 عالمياً، هو اللبناني الثاني الذي يشارك في مسابقة الفردي، بعد خسارة هادي حبيب، السبت، أمام النجم الإسباني كارلوس ألكاراس بمجموعتين.

ويلتقي حسن (29 عاماً) في الدور المقبل، الفائز بين الأرجنتيني سيباستيان بايس المصنف الثاني عشر، والبرازيلي تياغو مونتيرو. وبحال إكماله المشوار سيكون على جهة اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس في الدور الثالث.

وحسم حسن، المولود في مرتسيغ الألمانية، المباراة في 57 دقيقة.

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