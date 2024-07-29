الملاكم الفلسطيني أبو سل يخسر نزاله الأولمبي

المصدر: باريس - أ ف ب

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خسر الملاكم الفلسطيني وسيم أبو سل نزاله الأولمبي الأول أمام السويدي نبيل إبراهيم، في وزن 57 كلغ، ضمن منافسات الدور الـ32 في ألعاب باريس أمس.

وعلى وقع مؤازرة الجماهير في قاعة «نورث باريس أرينا»، دخل أبو سل (20 عاماً) الحلبة مدركاً في قرارة نفسه أنه يخوض النزال الأكبر في مسيرته.

وتأهل إبراهيم إلى الدور التالي بإجماع آراء الحكام، بعدما سيطر على الجولات الثلاث حيث بدا الفارق واضحاً بينه وبين منافسه السويدي.

وتشارك البعثة الفلسطينية بثمانية رياضيين في العرس الأولمبي، باحثة عن تحقيق أول ميدالية في تاريخها.

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