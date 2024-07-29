يوسف ميرزا: صفية الصايغ تستعد بجدية وتركيز

المصدر: باريس - البيان

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أكد يوسف ميرزا، مدرب منتخبنا الوطني للدراجات الهوائية، أن استعدادات صفية الصايغ لاعبة المنتخب الوطني أجريت طوال المرحلة الماضية على قدم وساق، وبمستوى عالٍ من الكفاءة والتركيز، بعد أن أبدت اللاعبة التزامها في المعسكر الذي سبق دورة الألعاب الأولمبية بـ45 يوماً؛ وصلت فيها إلى مستويات فنية متقدمة واحتكت بالعديد من اللاعبات من مختلف دول العالم، وأضاف: «خطة إعداد صفية الصايغ مرت بمراحل متعددة، وذلك سواء على مستوى المشاركات الرسمية أو المعسكرات، وقد تضاعفت الحصص التدريبية للاعبة مؤخراً، ولا سيما عقب تأهلها رسمياً إلى دورة الألعاب الأولمبية بباريس من خلال تواجدها بالمركز الـ45 في التصنيف العالمي، وهو الأمر الذي سيجعلها في أفضل مستوياتها لدى خوض منافسات سباق الطريق للسيدات الذي يشهد مشاركة 91 لاعبة من أقوى المنتخبات مثل الهولندية فان فلوتن صاحبة الـ41 عاماً المتوجة بذهبية الفردي ضد الساعة وفضية سباق الطريق بأولمبياد طوكيو 2020 وغيرها من اللاعبات المتميزات»

لياقة

وأشار ميرزا إلى أن سباق الطريق يتطلب درجة عالية من اللياقة البدنية والذهنية نظراً لمروره بالعديد من المراحل التي تضم مرتفعات مختلفة، وقال: «تبلغ مسافة سباق الطريق للسيدات 158 كم، حيث يتضمن المسار مناطق مختلفة من ضواحي باريس، كما يتخلله مجموعة من المرتفعات تصل إلى 1800 متر، ونحن على ثقة تامة في أداء اللاعبة صفية الصايغ التي استطاعت التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية كأول رياضية في لعبة الدراجات، الأمر الذي يسعدنا جميعاً، ويجعل كافة الأطقم الفنية والإدارية، تضاعف من جهودها للاستفادة من هذا التواجد المهم الذي يحدث للمرة الأولى، ونتمنى التوفيق في هذه المهمة الكبيرة باسم الوطن، وقد بدأنا منذ وصولنا إلى باريس بتاريخ 22 يوليو في التدريب على مسار السباق، وحضور كافة الاجتماعات الفنية، والحرص على ألا نترك أي معلومة تساعدنا في المضي قدماً بالمشاركة، والظهور بالصورة المنشودة».

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