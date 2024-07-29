فوز أول تاريخي لمنتخب جنوب السودان لكرة السلة

المصدر: ليل - أ ف ب

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حقق منتخب جنوب السودان فوزاً تاريخياً في أول مباراة أولمبية له على الإطلاق في مسابقة كرة السلة للرجال، وجاء على حساب بورتوريكو 90 - 79، أمس، في ألعاب باريس 2024، وذلك ضمن المجموعة الثالثة، التي تضم المنتخب الأمريكي الساعي إلى الذهبية الخامسة توالياً.

وأخطأت اللجنة المنظمة في النشيد الوطني لجنوب السودان، ما تسبب بغضب جمهوره، واستياء لاعبيه على أرضية الملعب.

وبعد تصفيق الجمهور، وحتى لاعبي بورتوريكو، عزف النشيد الأصلي لجنوب السودان.

وعلّق المدرب الأمريكي للمنتخب رويال آيفي، على الانتصار بالقول «لقد التزمنا وحسب بخطتنا للمباراة. تسجيل الثلاثيات، اللعب بسرعة، اللعب باندفاع بدني، الدفاع، ومنعهم من الحصول على المتابعات الهجومية».

وكان كارليك جونز أفضل لاعبي جنوب السودان، بتسجيله 19 نقطة، مع 7 متابعات و6 تمريرات حاسمة، وأضاف ماريال شايوك 15، فيما كان خوسيه ألفارادو وتيرمونت ووترز، الأفضل في الجهة المقابلة، بـ 26 و18 نقطة توالياً.

وكان منتخب جنوب السودان أحرج نظيره الأمريكي، المرشح بقيادة النجم ليبرون جيمس لإحراز الذهبية الخامسة توالياً، والسابعة عشرة في مشاركتها العشرين، في مباراة ودية في 21 من الشهر الحالي، ولم يخسر أمامه سوى بفارق نقطة واحدة (100 - 101).

ويجدد المنتخبان الموعد في باريس، بعدما وقعا في المجموعة ذاتها، حيث يلتقيان غداً.

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