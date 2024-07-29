14 رياضياً واعداً يحملون حلم الإمارات الأولمبي

المصدر: دبي - علي الظاهري

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نال 14 رياضياً ورياضية شرف تمثيل الإمارات في العرس الأولمبي الذي تحتضنه باريس حتى 11 أغسطس المقبل.

رياضيون شبان واعدون يحملون حلم الإمارات بصناعة مستقبل مشرق كله إنجازات وبطولات وفخر للإمارات.

سفراؤنا في الأولمبياد هم نخبة رياضيينا الذين تألقوا آسيويا خلال البطولات والمسابقات الأخيرة مما أهلهم لنيل بطاقة التأهل للمشاركة في أكبر حدث رياضي في العالم، وليسجلوا أسماءهم بالذهب في سجلات تاريخ ممثلي الدولة في الألعاب الأولمبية.

ولاشك أننا نحلم بميدالية في باريس ولكن يبقى اكتساب الخبرة والتجربة مهماً للغاية لرياضيينا الشبان في مستقبل الدورات الأولمبية والبطولات العالمية.

فمن هم سفراؤنا في أولمبياد باريس؟

مها الشحي.. مستقبل مشرق في السباحة

تعد الإماراتية مها الشحي البالغة 18 عاماً فقط موهبة واعدة للمستقبل في رياضة السباحة. حيث أظهرت قدرات جيدة خلال البطولات العربية والآسيوية مؤخراً. ومن أبرز الإنجازات التي حققتها الشحي في مشاركاتها مع المنتخب، الفوز بالميدالية الفضية لسباق 400 متر حرة في الدورة الخليجية التي أقيمت في الكويت 2022. ولا شك أنها اكتسبت مزيدا من الخبرة من خلال مشاركتها في أولمبياد باريس.

يوسف المطروشي.. المشاركة الثانية

تعد مشاركة سباح منتخبنا الوطني يوسف المطروشي البالغ من العمر 21 عاماً هي الثانية في دورة الألعاب العالمية، ويأمل المطروشي غداً في تسجيل رقم جديد بعد أن سجل في مشاركته السابقة بأولمبياد طوكيو 2020 بسباق 100 متر سباحة حرة زمناً قدره 51:50 ثانية. ومن أهم الإنجازات التي حققها التتويج بالميدالية الذهبية في سباق 200 متر حرة بالدورة الخليجية الثالثة بالكويت 2022.

صفية الصايغ.. تأهل تاريخي

يشهد أولمبياد باريس مشاركة تاريخية لابنة الإمارات في رياضة الدراجات عبر مشاركة دراجة منتخبنا الوطني صفية الصايغ البالغة من العمر 22 عاماً بعد تأهلها عن جدارة واستحقاق إلى الألعاب الأولمبية بعد حصد النقاط المطلوبة للتأهل. وحققت الصايغ العديد من الإنجازات أبرزها حصد أول ميدالية لسيدات الإمارات في ألعاب آسيا 2022 بإحراز برونزية سباق الفردي ضد الساعة تحت 23 سنة.

سالم السويدي.. فارس القفز

يتطلع منتخب الفروسية إلى المنافسة في مسابقة القفز على الحواجز في أولمبياد باريس في فئتي الفردي والفرق من خلال مشاركة نخبة من الفرسان الذين يمثلون الدولة من بينهم الفارس سالم السويدي الذي حقق الميدالية البرونزية للفرق في مسابقة قفز الحواجز بدورة الألعاب الآسيوية في هانجزهو 2022.

عمر المرزوقي.. بطل الشباب

يسعى عمر المرزوقي، ( 21 عاماً) فارس منتخبنا الوطني في رياضة القفز على الحواجز، إلى مواصلة كتابة التاريخ في المحافل الدولية الكبيرة بعد أن توج بأول ميدالية في تاريخ الدولة بأولمبياد الشباب عام 2018 في بوينس آيرس، ويعد المرزوقي من الفرسان الواعدين، والذي نال شرف حمل علم الدولة في حفل الافتتاح مع اللاعبة صفية الصايغ دراجة منتخبنا الوطني.

عبد الله المري.. الفارس المخضرم

يعد عبد الله المري (40 عاماً) من منتخبنا الوطني للفروسية من الفرسان المخضرمين المشاركين في أولمبياد باريس 2024، حيث حقق المري العديد من الألقاب في مسيرته برياضة الفروسية من أبرزها حصد برونزية لقب الفردي في دورة الألعاب الآسيوية «آسياد هانجزهو 2022».

علي الكربي.. الفارس الواعد

يضم منتخبنا الوطني وجوهاً واعدة من الشباب من بينهم الفارس علي الكربي (23 عاما) والذي حقق المركز الأول ببطولة الشارقة الدولية لقفز الحواجز من فئة 4 نجوم ضمن منافسات بطولة الفرق 2024، وشارك الكربي في بطولة «شارد الدولية» فئة النجمة والثلاث نجوم في العاصمة البريطانية لندن وفاز فيها بأحد الأشواط في آخر محطات الاستعداد قبل المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الحالية.

مريم الفارسي.. في تحدي «أم الألعاب»

تمثل منتخبنا الوطني لألعاب القوى في الأولمبياد اللاعبة الواعدة مريم الفارسي (16 عاما) في تصفيات سباق 100 متر عدو التي تنطلق يوم الجمعة الثاني من أغسطس، ومن أبرز الإنجازات لمريم الفارسي حصولها على الميدالية الذهبية في الدورة الخليجية الأولى للشباب بالإمارات، والتي سجلت رقماً مميزاً في البطولة الخليجية مستوى الناشئين والشباب.

بشيرات خرودي.. بطلة آسيا

نالت بشيرات خرودي لاعبة منتخبنا الوطني للجودو البالغة من العمر 25 عاماً شرف المشاركة في الألعاب الأولمبية بعد تألقها في المسابقات الآسيوية.

ومن أهم الإنجازات التي حققتها ذهبية بطولة آسيا هونغ كونغ 2024 في وزن تحت 52. وينتظر بشيرات مستقبل واعد بعد اكتسابها لمزيد الخبرة والتجربة في الألعاب الأولمبية باريس 2024. ولايزال بإمكانها الحلم بتحقيق ميدالية في ألعاب 2028.

نارمند بيان.. برونزية باريس قادته للأولمبياد

قدم نارمند بيان لاعب منتخبنا الوطني للجودو البالغ من العمر 23 عاماً مستويات رائعة في المسابقات الآسيوية، ويعد رياضياً واعداً للمستقبل حيث بإمكانه حصد مزيد من الميداليات والألقاب في البطولات القارية والعالمية.

ومن أهم الإنجازات للاعب بيان، فوزه ببرونزية جراند سلام باريس 2024 في منافسات وزن 66 كغم.

طلال شفيلي.. يواجه أدريان غداً

تعد مشاركة جودو الإمارات هي الأكبر في تاريخ الأولمبياد ومن بين الأسماء التي يعول عليها منتخب الجودو في الفترة المقبلة طلال شفيلي البالغ من العمر 33 عاما والحائز على فضية بطولة آسيا هونغ كونغ 2024 في وزن تحت 81 كغم والذي يستهل مشاركته غداً.

ويستهل طلال شفيلي نزاله في الدور التمهيدي مع بطل بورتوريكو غانديا أدريان في وزن تحت 81 كجم.

جريجوريان.. يتحدى بطل أوزبكستان

يواصل منتخب الجودو التحدي في أولمبياد باريس 2024 حيث تشهد منافسات الوزن الثقيل مشاركة لاعب المنتخب أرام جريجوريان في منافسات تحت 90 كجم أمام بطل أوزبكستان بوبونوف دافلات.

ومن أبرز الإنجازات للاعب البالغ من العمر 25 عاماً، الفوز ببرونزية آسياد هانجزهو 2022 في وزن تحت 90 كغم.

ظافر آرام.. خبرة آسيوية

يخوض ظافر آرام لاعب منتخبنا للجودو منافسات وزن تحت 100 كجم الذي يستهل مشاركته في أولمبياد باريس بمواجهة البرازيلي جونكا الفيس ليو.

ويعد آرام البالغ من العمر 25 عاما من أبرز المواهب في الجودو.

ومن أهم إنجازات اللاعب فوزه بالميدالية الذهبية في بطولة آسيا بكازخستان في وزن 100 كغم.

عمر معروف.. طموحات كبيرة

يشارك لاعب منتخبنا للجودو عمر معروف ( 22 عاماً) في أولمبياد باريس بطموحات وآمال نحو تحقيق إنجاز جديد يضاف إلى رصيد رياضة الدولة، ويستهل معروف مشواره بالألعاب الأولمبية بمواجهة مع نظيره لاعب المنتخب الجزائري محمد المهدي في وزن فوق 100 كجم. ومن أهم إنجازات اللاعب حصد ذهبية آسياد هانجزهو 2022 في وزن فوق 100 كغم.

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