يوسف ميرزا: استعدادات صفية الصايغ أجريت طوال المرحلة الماضية على قدم وساق

المصدر: البيان

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أكد يوسف ميرزا مدرب منتخبنا الوطني للدراجات الهوائية على أن استعدادات صفية الصايغ لاعبة منتخبنا الوطني للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، أجريت طوال المرحلة الماضية على قدم وساق، وبمستوى عالي من الكفاءة والتركيز، عقب أن أبدت اللاعبة التزامها في المعسكر الذي سبق دورة الألعاب الأولمبية بـ45 يوماً؛ وصلت فيها إلى مستويات فنية متقدمة واحتكت بالعديد من اللاعبات من مختلف دول العالم.

وأضاف “ خطة إعداد صفية الصايغ مرت بمراحل متعددة، وذلك سواءً على مستوى المشاركات الرسمية أو المعسكرات،

وقد تضاعفت الحصص التدريبية للاعبة مؤخراً، ولاسيما عقب تأهلها رسمياً إلى دورة الألعاب الأولمبية بباريس من خلال تواجدها بالمركز الـ45 في التصنيف العالمي، وهو الأمر الذي سيجعلها في أفضل مستوياتها لدى خوض منافسات سباق الطريق للسيدات الذي يشهد مشاركة 91 لاعبة من أقوى المنتخبات مثل الهولندية فان فلوتن صاحبة الـ41 عاما المتوجة بذهبية الفردي ضد الساعة وفضية سباق الطريق بأولمبياد طوكيو 2020 وغيرها من اللاعبات المتميزات”.

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