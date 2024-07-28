أبطال الإمارات في أولمبياد باريس 2024

المصدر: البيان

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بدأت اليوم بعثة الإمارات ظهورها في منافسات دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024" عبر رياضتي السباحة والجودو، والتي انطلقت منافساتهما الأحد الماضي 28 يوليو، بعد يومين من الافتتاح الرسمي للدورة.

وتشارك الإمارات بـ 14 رياضياً ورياضية، في 5 ألعاب هي الفروسية، والجودو، والدراجات، والسباحة، وألعاب القوى، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، التي تقام خلال الفترة من 26 يوليو الجاري حتى 11 أغسطس المقبل.

ويضم منتخب الفروسية المشارك بمسابقة قفز الحواجز كل من: عبدالله المري، عمر المرزوقي، علي الكربي، وسالم السويدي.

وييمثل منتخب الجودو 5 لاعبين ولاعبة واحدة وهم نارمند بيان في وزن تحت 66 كجم، وطلال شفيلي في وزن تحت 81 كجم، وأرام جريجوريان في وزن تحت 90 كجم، وظافر آرام في وزن تحت 100 كجم، وعمر معروف في وزن فوق 100 كجم، بجانب اللاعبة بشيرات خرودي في منافسات السيدات للوزن الخفيف تحت 52 كجم.

وتخوض صفية الصايغ لاعبة منتخب للدراجات سباق الطريق في الدورة الأولمبية بباريس وهي أول رياضية إماراتية تتأهل للألعاب الأولمبية في لعبة الدراجات، كما يشارك السباح يوسف راشد المطروشي بسباق 100 متر حرة، وتشارك السباحة مها عبدالله الشحي بسباق 200 متر حرة، فيما تشارك مريم محمد الفارسي عداءة منتخبنا في سباق 100 متر.

وودعت بشيرات خرودي لاعبة منتخبنا الوطني للجودو منافسات دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس بمشاركة 10,500 رياضياً ورياضية من 200 لجنة أولمبية وطنية يتنافسون في 32 رياضة من خلال 329 مسابقة تقام منافساتها على 35 منشآة رياضية، وذلك عقب خروجها من دور الـ16 وخسارتها من نظيرتها الألمانية ماشا بالهاوس صاحبة برونزية بطولة العالم بأبوظبي 2024، بعد تغلبها في اللقاء الأول على نظيرتها الصينية تشو بالايبون بدور الـ32.

كما أنهى نارمند بيان لاعب منتخبنا الوطني للجودو مشاركته في الدورة الأولمبية بباريس بخسارته من اللاعب المخضرم الكوري الجنوبي ان بول بمنافسات دور الـ 32 بوزن تحت 66 كجم، فيما اختتمت مها الشحي سبّاحة منتخبنا الوطني مشوارها بالدورة في المركز الـ28 بسباق 200 متر حرة بالترتيب العام للجولات الأربع بزمن وقدره 2:17.17 دقيقة.

ومن المقرر أن يكون الظهور الأول ليوسف المطروشي يوم الثلاثاء 30 يوليو، في منافسات 100 متر حرة، وتستمر مشاركات لاعبي الجودو على مدار الأيام الأربع التالية من 30 يوليو إلى 2 أغسطس.

وسيدشن منتخب قفز الحواجز ظهوره في الأولمبياد، يوم الخميس الموافق الأول من أغسطس، من خلال خوض تصفيات الدور الأول للفرق، على أن تقام النهائيات في اليوم التالي، في حين تنطلق منافسات تصفيات الفردي يوم 5 أغسطس، وتليها النهائيات في اليوم التالي.

الظهور الأول لألعاب القوى

وسيكون الظهور الأول لألعاب القوى عبر اللاعبة مريم الفارسي في تصفيات سباق 100 متر عدو، يوم الجمعة الثاني من أغسطس.

أما منتخب الدراجات، فسيكون ظهوره عبر اللاعبة صفية الصايغ في سباق الطريق، يوم الأحد الموافق 4 أغسطس

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