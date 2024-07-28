الجودو والسباحة يختتمان منافسات اليوم الأول لوفد الإمارات بأولمبياد باريس

المصدر: البيان

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ودعت بشيرات خرودي لاعبة منتخبنا الوطني للجودو منافسات دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس بمشاركة 10,500 رياضياً ورياضية من 200 لجنة أولمبية وطنية يتنافسون في 32 رياضة من خلال 329 مسابقة تقام منافساتها على 35 منشآة رياضية، وذلك عقب خروجها من دور الـ16 وخسارتها من نظيرتها الألمانية ماشا بالهاوس صاحبة برونزية بطولة العالم بأبوظبي 2024، بعد تغلبها في اللقاء الأول على نظيرتها الصينية تشو بالايبون بدور الـ32.

كما أنهى نارمند بيان لاعب منتخبنا الوطني للجودو مشاركته في الدورة الأولمبية بباريس بخسارته من اللاعب المخضرم الكوري الجنوبي ان بول بمنافسات دور الـ 32 بوزن تحت 66 كجم، فيما اختتمت مها الشحي سبّاحة منتخبنا الوطني مشوارها بالدورة في المركز الـ28 بسباق 200 متر حرة بالترتيب العام للجولات الأربع بزمن وقدره 2:17.17 دقيقة.

وأعربت السباحة مها الشحي عن سعادتها بظهورها الأول في دورات الألعاب الأولمبية من خلال المنافسة بسباق 200 متر حرة، بمشاركة نخبة من السبّاحات صاحبات الأرقام القياسية العالمية والأولمبية، مؤكدة أن هذه التجربة تعزز إصرارها على تكثيف الجهود ومحاولة تحسين الأرقام الزمنية في جميع المسابقات المقبلة، مع السعي نحو العودة مرة أخرى لخوض غمار هذه الدورة الكبرى التي تمثل نقطة تحول في حياة أي رياضي ورياضية.

وأشارت الشحي إلى أنها استطاعت تحطيم رقمها الشخصي السابق ( 2:17.37 ) وبفارق 20 جزءا من الثانية، بالرغم من قوة مستوى المشاركات وتسليط الضوء على الحدث من جميع وسائل الإعلام العالمية، الأمر الذي يتطلب تركيزاً مضاعفاً في مجريات المنافسات ولكن تظل المشاركة بحد ذاتها والتواجد في هذه الدورة من أكبر المكاسب في مسيرتها الرياضية.

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