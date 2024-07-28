فوز تاريخي للبنان في أولمبياد باريس 2024

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

حقق اللبناني بنجامان حسن أول فوز في تاريخ بلاده في مسابقة التنس ضمن الألعاب الأولمبية، بعد تغلبه على الأمريكي كريستوفر يوبانكس اليوم الأحد في الدور الأول في أولمبياد "باريس 2024".

وجاء فوز اللاعب اللبناني على منافسه الأمريكي بمجموعتين دون رد وبواقع 6-4 و6-2 في مباراة استمرت 58 دقيقة.

وحسن، المصنف 170 عالميا، هو اللبناني الثاني الذي يشارك في مسابقة فردي التنس بأولمبياد باريس، بعد خسارة مواطنه هادي حبيب أمس السبت أمام النجم الإسباني كارلوس ألكاراس بمجموعتين.

ويلتقي حسن (29 عاما) في الدور المقبل، مع الفائز بين الأرجنتيني سيباستيان بايس والبرازيلي تياغو مونتيرو.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز