وزير الرياضة: "أولمبياد باريس" المحطة الأولى على طريق تنفيذ مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للرياضة

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الرياضة أن المشاركة الإماراتية في أولمبياد باريس 2024، تمثل المحطة الأولى على طريق تنفيذ مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، والرامية إلى تأهيل أكثر من 30 رياضياً إلى دورة الألعاب الأولمبية من خلال التركيز على تطوير المواهب الرياضية وتحقيق النجاح في رياضة النخبة الاحترافية.

وأشار معاليه إلى تقديم الدعم اللازم لرياضيي النخبة واتحادات الرياضات ذات الأولوية، إلى جانب الاهتمام بالألعاب المدرسية وتسليط الضوء على مخرجاتها لبناء قاعدة متينة من الرياضيين والرياضيات القادرين على التنافس وتحقيق الانتصارات في المنافسات العالمية.

وقال:" الرياضيون الذين يمثلون دولة الإمارات في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس خير سفراء لوطنهم، سواء من جهة التنافس الرياضي الشريف على أعلى المستويات مع نظرائهم من كافة أنحاء العالم، أو لجهة تقديم صورة مشرفة عن الشباب الإماراتي وتمثله الروح الأولمبية للسلام والتعايش".

ولفت معالي الدكتور الفلاسي إلى أن بعثة الدولة تحمل الطموح والشغف لتحقيق الحلم الأولمبي بإهداء الإمارات الميدالية الأولمبية الثالثة في تاريخها ليرتفع علم الدولة عالياً خفاقاً في هذا المحفل العالمي، مؤكداً حرص كل رياضي أولمبي إماراتي على تقديم أداء متميز وتحقيق أفضل النتائج بما يعكس تطور قطاع الرياضة الوطني ويرسخ حضوره على خارطة الرياضة العالمية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز