الفرنسية فيرون تحصد ذهبية الدراجات في الأولمبياد

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

فازت الفرنسية بولين فيرون-برفوت بالميدالية الذهبية لسباق اختراق الضاحية للسيدات ضمن منافسات الدراجات في أولمبياد باريس 2024.

وفازت الأمريكية هالي باتن بالميدالية الفضية، وذهبت الميدالية البرونزية إلى السويدية جيني ريسفيدز.

وعبرت الدراجة الفرنسية خط النهاية وهي ترفع ذراعيها احتفالا بالنصر وسط الآلاف من الجماهير الحاضرة لمؤازرتها قبل أن ترفع دراجتها فوق رأسها عند خط النهاية، بعد فوزها بالذهبية الأولمبية التي تسعى لحصدها منذ عشرة أعوام.

وتفوقت فيرون-برفوت بفارق دقيقتين و57 ثانية عن باتن التي تجاوزت ريسفيدز صاحبة ذهبية أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، في اللفة الأخيرة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز