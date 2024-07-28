توم كروز ونجوم الفن يحضرون منافسات الجمباز بأولمبياد باريس

المصدر: وكالات

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حضر النجم الأمريكي توم كروز والمطربة أريانا جراندي والممثلة جيسيكا شاستاين اليوم الأحد منافسات الجمباز في أولمبياد باريس 2024.

وتواجد نجم سلسلة أفلام "مهمة مستحيلة" في قاعة بيرسي لمشاهدة نجمة الجمباز الأمريكية سيمون بايلز الفائزة بأربع ميداليات ذهبية أولمبية وهي تخوض المنافسات.

واعتاد توم كروز حضور المنافسات الرياضية وتواجد بشكل مستمر خلال منافسات بطولة ويمبلدون للتنس العام الحالي.

كذلك تواجدت ناشرة المحتوى البريطانية الشهيرة (يوتيوبر) إيما شامبرلين داخل القاعة لمساندة الفريق البريطاني للجمباز.

وأيضا تواجد داخل القاعة نجم الراب سنوب دوج الذي شارك في حمل الشعلة الأولمبية في شوارع باريس أمس الأول الجمعة.

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