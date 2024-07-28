كل ما تحتاج إلى معرفته عن أولمبياد باريس 2024 اليوم الأحد

المصدر: وكالات

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أخيراً تحسنت حالة الطقس في باريس وأشرقت الشمس بعد توقف هطول الأمطار ليعود الدفء إلى المقار الأولمبية الواقعة بين أشهر معالم العاصمة الفرنسية وهو ما حلم به منظمو دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

وفيما يلي كل ما تحتاج معرفته عن الألعاب الأولمبية اليوم الأحد حتى الآن:



هيا أيها الأزرق!

توج منتخب الرجبي السباعي الفرنسي للرجال بالذهبية الأولمبية بعد أن سحق نظيره الفيجي الذي كان مرشحا بقوة للانتصار أمام جماهيره المتحمسة. وفاز المنتخب الفرنسي في النهائي 28-7.

وفاز منتخب فيجي بطل الدورتين الماضيتين بجميع مبارياته السبع عشرة السابقة في الأولمبياد لكنه لم يتمكن من الصمود في وجه الفرنسي أنطوان دوبون في الشوط الثاني.

سباقات حرة

حققت السباحة الأسترالية أريارن تيتموس إنطلاقة مذهلة في أولمبياد باريس، بعد تغلبها على الكندية المراهقة سمر ماكنتوش والأمريكية الرائعة كاتي ليديكي في سباق 400 متر حرة للسيدات.

وكان التشجيع الجماهيري حاضرا بقوة منذ بداية السباق الذي اعتبره كثيرون "سباق القرن" مقارنة بسباق 200 متر حرة للرجال في عام 2004.

وأضافت سباحات أستراليا ميدالية ذهبية أخرى في سباق التتابع أربعة في 100 متر حرة.

تلوث نهر السين

تحيط الشكوك بإمكانية إقامة منافسات الثلاثي في نهر بعد أن اضطر المنظمون إلى إلغاء حصة تدريبية كانت مقررة اليوم الأحد بسبب ارتفاع معدلات التلوث في النهر الشهير.

وقالت اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 "أظهرت الاختبارات التي أجريت أمس السبت في نهر السين مستويات جودة المياه والتي يرى الاتحاد الدولي للثلاثي أنها لا تقدم ضمانات كافية للسماح بإقامة الحصة التدريبية".

وشملت الجهود المبذولة لجعل مياه نهر السين العكرة صالحة لمنافسات السباحة في الأولمبياد إنشاء خزان جوفي ضخم يمنع اختلاط مياه الأمطار المتدفقة بمياه الصرف الصحي في العاصمة.

ركوب الأمواج

شهدت بلدة تيهوبو عروضا قوية مع انطلاق منافسات ركوب الأمواج في دورة الألعاب الأولمبية في جزيرة تاهيتي بينما تفوق المنتخب الأمريكي في التصفيات. وكانت الفرنسية فاهين فيرو التي شاركت في أول تصفيات أولمبية خلال مسيرتها من بين أبرز المتميزات.

أحقية المشاركة

لم يتوقع الأسترالي ماثيو إيبدن المتخصص في الزوجي أن تستمر مباراته أمام نوفاك ديوكوفيتش في الدور الأول بمنافسات التنس بأولمبياد باريس 2024 أمس السبت طويلا وهو ما حدث فعلا. لكن هذا دفع اللاعب الصربي للتساؤل عن سبب مشاركة اللاعب في منافسات الفردي.

وعلى سبيل المزاح عرض اللاعب الأسترالي على أحد المشجعين في ملعب فيليب شاترييه اللعب مكانه بعد خسارة أول ثمانية أشواط.

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