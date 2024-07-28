بعد استبعادها من الأولمبياد..طبيب مصري يكشف أسباب زيادة وزن الملاكمة يمنى عياد

المصدر: البيان

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علق خالد أمين، الطبيب المصري على أزمة لاعبة منتخب مصر للملاكمة يمنى عياد، التي تم استبعادها من أولمبياد باريس 2024 بسبب عدم اجتيازها الوزن المطلوب بفارق 700 غرام خلال 12 ساعة.

وأوضح الدكتور خالد أمين، استشاري النساء والتوليد والأمين العام المساعد بنقابة الأطباء، أن "زيادة الوزن المفاجئة يمكن أن تكون نتيجة عدة عوامل، حيث يتغير وزن الجسم بشكل طبيعي على مدار اليوم بسبب تناول الطعام، احتباس السوائل، والتغيرات الهرمونية".

وأضاف أن "السبب المحتمل قد يكون تناول كمية كبيرة من الماء دون التبول، مما قد يضيف كيلوغراما إلى الوزن، أو تناول كميات زائدة من الطعام، أو تأثير الحيض الذي قد يسبب احتباس السوائل وزيادة مؤقتة في الوزن، وفقاً لصدى البلد".

كما رجح أن يكون هناك "خلل في ميزان البعثة الطبية أو الاتحاد، مما يستدعي مراجعة دقيقة لضمان دقة القياسات ومساعدة اللاعبة في الوصول إلى الوزن المطلوب".

من جهته، كشف محمد عبد العزيز غنيم، رئيس اتحاد الملاكمة في مصر، عن فتح تحقيق عاجل مع اللاعبة يمنى عياد بسبب زيادة الوزن، ما أدى إلى استبعادها من أولمبياد باريس.

وفضل غنيم الاستماع إلى اللاعبة بنفسه ومعرفة ملابسات ما حدث، والتي تسببت في عدم مشاركتها وانسحابها من دور الـ16 لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بفرنسا.

وقال إن "وزن اللاعبة حتى مساء الجمعة كان 54 كغم"، مشيرا إلى "التحقيق العاجل معها بشأن الزيادة البالغة 700 غرام التي تسببت في استبعادها".

وأضاف "سيتم توضيح كافة الأمور بعد التحقيق الذي سيتم إجراؤه مع اللاعبة، حيث قام الجهاز الفني والإداري بدوره حتى آخر لحظة، وما حدث من زيادة في الوزن بسبب اللاعبة".

وتابع "قامت بإجراء اختبار الميزان في غرفتها مساء الجمعة وتم تصوير اختبار الميزان كوثيقة رسمية، والزيادة السبت في الميزان الرسمي للبطولة كشفت عن زيادة 700 غرام، وسيتم التحقيق في الأمر بكل شفافية".

واختتم: "لن يكون هناك مجال للاستئناف، وهي قد ودعت المنافسات بشكل رسمي وخرجت من الأولمبياد".

من جانبها، قالت لبنى صبري، والدة اللاعبة يمنى عياد، أول فتاة تحصل على ميدالية نسائية في الملاكمة، إن "بدايات ابنتها كانت في لعبة الكاراتيه، ومن بعدها تدربت على الكونغ فو، لكنها أحبت الملاكمة أكثر".

وأضافت لبنى صبري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" أن "ابنتها استعدت للبطولة من خلال معسكر مغلق بالمركز الأوليمبي بالمعادي، الذي دام شهرا ونصف".

وتابعت "كان هدف ابنتي أن تصبح بطلة وتحقق إنجازا لمصر".

وأوضحت أن "اللعبة تتطلب نوعا معينا من الطعام ومراعاة لوزن الجسم، وهو ما يتطلب منها متابعة وتشجيعا مستمرين".

وانتقدت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، استبعاد يمنى عياد لاعبة منتخب مصر للملاكمة من أولمبياد باريس 2024.

وأكدت السعيد أن "خروج اللاعبة بسبب زيادة في الوزن 700 غرام يعد كارثة وإهمالا، ولا يتناسب مع مستوى البطولات والمشاركات الدولية".

وأكدت على "ضرورة استيضاح الأمر من وزير الشباب والرياضة".

وكانت اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس، أمس السبت، أعلنت استبعاد اللاعبة المصرية يمنى عياد من منافسات الملاكمة للسيدات التي كانت ستلعب فيها في ذات اليوم.

وتعتبر يمنى عياد أول ملاكمة مصرية تتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية، حيث جاء التأهل بسبب وصولها إلى نهائي بطولة إفريقيا في السنغال، عقب الفوز على بطلة الجزائر.

ويمثل الملاكمة المصرية في أولمبياد باريس، ثلاثة ملاكمين وهم: يمنى عياد (المستبعدة) في وزن تحت 54 كغم، وعمر العوضي في وزن تحت 71 كغم، وعبد الرحمن عرابي في منافسات وزن تحت 80 كغم.

وتشارك البعثة المصرية في باريس، بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية بواقع 148 لاعبا ولاعبة أساسيا و16 لاعبا احتياطيا.

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