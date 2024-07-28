تفاصيل جديدة بشأن استبعاد يمنى عياد من أولمبياد باريس

المصدر: وكالات

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علق أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية، شريف العريان، على واقعة استبعاد الملاكمة المصرية يمنى عياد من خوض منافسات وزن 54 كيلو غراما في أولمبياد "باريس 2024".

ولم تتمكن يمنى عياد من خوض مواجهتها ضد الأوزبكية نيجينا أوكتاموفا ضمن منافسات الدور 32، لاستبعادها بسبب زيادة وزنها عن الوزن المطلوب.

وفي هذا الصدد، قال العريان في تصريحات تلفزيونية، إن الملاكمة كان وزنها زائدا بمقدار كيلو ونصف الكيلو، قبل 48 ساعة فقط من خوض منافسات الأولمبياد.

وأضاف: "الاتحاد المصري للملاكمة سيقدم تقريرا حول سبب انسحاب يمنى عياد، وسنعلن بعدها للرأي العام كل ملابسات هذه الواقعة".

وتابع: "لا أملك أي معلومات حول تفسير اللاعبة بأن هناك تغييرات فسيولوجية، وراء زيادة وزنها في ليلة واحدة.. وبالطبع اللاعبة تتحمل المسؤولية الأكبر فيما حدث".

وأكمل أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية: "أي لاعب يشارك في منافسات فردية، يعمل على الوصول لوزن أقل من المطلوب، قبل بدء المنافسات الدولية أو الأولمبية".

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