يد الدنمارك تكتسح فرنسا في منافسات الرجال بأولمبياد باريس

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

حقق منتخب الدنمارك فوزا كاسحا على نظيره الفرنسي بنتيجة 37 / 29 ضمن منافسات المجموعة الثانية لكرة اليد للرجال بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وأنهى المنتخب الدنماركي الشوط الأول متفوقا بنتيجة 18 / 17 قبل أن يتفوق بشكل كاسح في الشوط الثاني، ويرد اعتباره أمام المنتخب الفرنسي الذي هزمه في نهائي أولمبياد طوكيو التي أقيمت في عام 2021.

واعتلى منتخب الدنمارك بفضل هذا الفوز الكاسح صدارة المجموعة الثانية.

وانطلقت منافسات المجموعة صباح السبت بفوز مصر على المجر بنتيجة 35 / 32، وفازت النرويج على الأرجنتين بنتيجة 36 / 31.

وفي المجموعة الأولى فاز منتخب إسبانيا الفائز ببرونزية أولمبياد طوكيو على سلوفينيا بنتيجة 25 / 22، وكرواتيا على اليابان 30 / 29، وألمانيا على السويد 30 / 27.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز