فوز الأرجنتين وأوكرانيا يشعل المجموعة الثانية

المصدر: باريس - وكالات

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تغلّب منتخب الأرجنتين الأولمبي على نظيره العراقي بنتيجة 3 - 1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة 2 من أولمبياد باريس 2024.

أحرز أهداف المباراة كل من: تياغو ألمادا ولوتشيانو غوندو وإزيكويل فرنانديز في الدقائق 14، 62، و85 على التوالي لصالح منتخب الأرجنتين، بينما جاء هدف منتخب العراق الوحيد عن طريق اللاعب أيمن حسين في الدقيقة 45 من عمر اللقاء. وسقط منتخب المغرب في فخ الخسارة أمام أوكرانيا بنتيجة 2 - 1، أنهى المنتخب الأوكراني الشوط الأول متقدماً بهدف سجله دميترو كريسكيف في الدقيقة 22.

وأدرك أسود أطلس التعادل بركلة جزاء سددها سفيان رحيمي في الدقيقة 64، ليرفع مهاجم العين الإماراتي رصيده إلى 3 أهداف في صدارة هدافي البطولة. وأكمل المنتخب الأوكراني اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه فولوديمير ساليوك في الدقيقة 63. لكن أوكرانيا لم تتأثر بالنقص العددي بل سجلت هدفاً ثانياً لإيهور كراسنوبير في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع.

وتبعثرت حسابات المجموعة الثانية بهذه النتيجة، حيث تساوى منتخبا أوكرانيا والمغرب مع الأرجنتين والعراق برصيد ثلاث نقاط.

وتقام الجولة الثالثة والأخيرة بعد غدٍ، حيث تلعب الأرجنتين ضد أوكرانيا، بينما يلعب المغرب ضد العراق في مواجهة عربية خالصة.

وحافظ المنتخب المصري على آماله في التأهل لدور الثمانية في منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس بعد فوزه 1 - 0 على أوزبكستان في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة.

وسجل منتخب مصر هدف المباراة الوحيد في الدقيقة العاشرة عبر أحمد نبيل (كوكا) بعد هجمة منظمة بقيادة أحمد سيد (زيزو) عندما أرسل تمريرة عرضية إلى داخل منطقة جزاء أوزبكستان حولها كوكا بضربة رأس إلى زميله أسامة فيصل ليسدد في القائم الأيسر وترتد الكرة لأحد مدافعي أوزبكستان ليحاول إبعادها لترتطم بقدم كوكا وتسكن الشباك.

ورفع منتخب مصر رصيده لأربع نقاط في المركز الثاني بالمجموعة خلف منتخب إسبانيا المتصدر بست نقاط، والذي تأهل بالفعل لدور الثمانية، فيما ظل منتخب أوزبكستان بدون نقاط مقابل نقطة واحدة لمنتخب جمهورية الدومنيكان صاحب المركز الثالث. وكان المنتخب الإسباني ضمن تأهله باعتلاء صدارة المجموعة برصيد ست نقاط بعد فوزه 1 - 3 على الدومينيكان.

أما منتخب أوزبكستان سيلتقي مع الدومينيكان بعد غدٍ في مباراة تحصيل حاصل بالنسبة له، بينما يأمل منتخب الدومينيكان في تحقيق فوز ينافس به على انتزاع بطاقة التأهل الثانية للدور الثاني.

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