الفرجاني: سعيد بالفوز على أسطورة المبارزة جو بون جيل

المصدر: باريس - د ب أ

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عبر التونسي فارس الفرجاني عن سعادته البالغة بالفوز على الكوري الجنوبي جو بون جيل 15 - 8 أمس ضمن منافسات المبارزة بسلاح السابر في أولمبياد باريس 2024. وقال الفرجاني: «إنها مجرد البداية، والخطوة الأولى على الطريق، لكني سعيد للغاية بالفوز على الأسطورة جو الفائز بالميدالية الذهبية الأولمبية مرتين من قبل». وأضاف: «لم أرغب في منح المنافس أي فرصة لأن لو حدث ذلك لتغيرت النتيجة». وأكد «كنت أتوقع الفوز، لأني تدربت بمنتهى الجدية طوال الفترة الماضية من أجل هذه اللحظة».

وبشأن قدرته على حصد ميدالية لتونس في منافسات المبارزة، رد الفرجاني بالقول «لا أركز حالياً على هذا الأمر، هدفي في الوقت الراهن هو الظهور بشكل جيد، وأوعد الجمهور التونسي أنني لن أدخر أي جهد في سبيل إسعادهم». وأثنى الفرجاني على التنظيم الفرنسي لدورة الألعاب الأولمبية كما أشاد بالقاعة التي تحتضن منافسات المبارزة. وتابع «القاعة رائعة والجماهير مذهلة وقد حضرت بأعداد كبيرة، لكننا عانينا بعض الشيء من أجل الوصول لموقع المنافسات، لكن الأجواء تبقى رائعة». وأوضح «أكثر ما أسعدني هو مشاهدة العلم التونسي يحلق عالياً في سماء فرنسا، وسأبذل كل ما في وسعي من أجل تشريف بلدي».

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