راشد النعيمي: ثقتنا برياضيينا في الأولمبياد لا حدود لها

المصدر: باريس ـ البيان

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افتتحت رسمياً، أول من أمس على نهر السين، فعاليات النسخة الـ33 من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة (26 يوليو الجاري - 11 أغسطس المقبل) بمشاركة نحو 7000 رياضي ورياضية، في أجواء ماطرة استمرت حتى نهاية الحفل، الذي شهد 225 دقيقة من الاستعراضات الفنية المتنوعة.

وحمل علم الإمارات في حفل الافتتاح عمر المرزوقي فارس منتخبنا الوطني لقفز الحواجز، وصفية الصايغ لاعبة منتخبنا الوطني للدراجات الهوائية، حيث مر الوفد الرياضي على القارب بنهر السين في فقرة حملة أعلام الدول التي بدأت بمرور وفد اليونان لكونها مهد الألعاب الأولمبية والشاهدة على انطلاقتها الأولى.

وقام الشيخ راشد بن حميد النعيمي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس وفد الإمارات بدورة الألعاب الأولمبية بباريس بتحية وفد الإمارات بحفل افتتاح الدورة، وذلك بحضور معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الرياضة نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس المكتب التنفيذي، وفارس محمد المطوّع الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، وغانم مبارك الهاجري المدير العام للهيئة العامة للرياضة.

ثقة

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي على ثقته في أبناء الوطن المشاركين بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وذلك من واقع نتائجهم المشرفة وأرقامهم التي تتحدث عن مستواهم الفني وأدائهم المشرف في مسيرة طويلة من الجهد والعمل الدؤوب، تواصلت على مدار سنوات متتالية مروا فيها بجميع مراحل الصقل والإعداد والتدريب تحت إشراف اتحاداتهم الرياضية ووفق خطط ومنهجية مدروسة، تم تطبيقها بصورة تدريجية لضمان تحقيق الاستفادة القصوى منها، وجني ثمار السعي الصادق في مشوار تمثيل الوطن والتنافس تحت رايته أمام أفضل الرياضيين من جميع أنحاء العالم.

عزيمة

وأشار الشيخ راشد بن حميد النعيمي إلى أنه من خلال المتابعة الدورية والإطلاع على أنشطة وبرامج الاتحادات المشاركة في أولمبياد باريس 2024، لمسنا إصراراً وعزيمة من جميع الرياضيين والكوادر الفنية والإدارية المرافقة لهم للوصول إلى الجاهزية المطلوبة، والتركيز الكامل في مجريات الحدث وزيادة نسبة المشاركات والاستعدادات مع قرب موعد انطلاقه، إضافة إلى تواجد العديد منهم قبل بداية الدورة بفترات طويلة في المعسكرات الخارجية والمحافل الرياضية المتنوعة التي تزامنت مع العديد من المناسبات المرتبطة بالأسرة، مقدمين أروع النماذج في التفاني من أجل الظهور بالصورة التي تليق بسمعة ومكانة الدولة في كبرى المحافل الرياضية.

وأعرب نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس وفد الإمارات بدورة الألعاب الأولمبية بباريس عن سعادته بالتعاون المثمر بين جميع أعضاء الوفد الرياضي في الدورة، وما شاهده من تنسيق مستمر وخطوات متكاملة هدفها الأول دعم الرياضيين المشاركين في مهمتهم، إيماناً من الجميع بأهمية حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم في تمثيل الوطن بأفضل صورة والتعبير عن الانتماء إليه والاعتزاز به من خلال تحقيق إنجازات مشرفة وحصاد مميز في المشاركة ككل.

وأكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، أن مشاركة 14 رياضياً ورياضية يمثلون الإمارات في أولمبياد باريس 2024 في 5 رياضات تشمل الفروسية والجودو والدراجات والسباحة وألعاب القوى تمثل محطة جديدة ومهمة في رحلتنا نحو ترسيخ حضور الإمارات على خارطة الرياضة العالمية، وتحقيق الطموحات الرياضية الوطنية، وأحلام وتطلعات أجيالنا الصاعدة.

وقال معاليه «كل التوفيق لأبطالنا في المحفل الأولمبي، ونتابعهم بشغف وكلنا ثقة بقدرتهم على التمثيل المشرف للدولة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024».

وتستهل رياضتا السباحة والجودو مشاركتنا بالدورة اليوم من خلال السبّاحة مها عبدالله الشحي بسباق 200 متر حرة، حيث تستضيف منافسات السباحة ساحة باريس لا ديفانس، كما تستهل رياضة الجودو مشوارها اليوم عن طريق كل من اللاعبة بشلت كارلود حين تواجه الصينية تشو ييكينغ بمنافسات وزن تحت 52 كجم التي تشهد مشاركة 26 لاعبة، واللاعب نارمند بيان الذي يواجه اللاعب المخضرم الكوري الجنوبي ان بول بمنافسات وزن تحت 66 كجم.

لحظة فخر

عبّر عمر المرزوقي فارس منتخبنا الوطني لقفز الحواجز، عن فخره واعتزازه باختياره لحمل علم الإمارات في حفل الافتتاح التاريخي بأولمبياد باريس، مشيراً إلى أن مثل هذه اللحظات، تظل عالقة في الأذهان، وتمثل علامة مضيئة في مسيرة جميع الرياضيين، متمنياً التوفيق لجميع أعضاء الوفد الرياضي المشارك في الحدث. وأضاف «سعيد بهذه البداية في أولمبياد باريس، بحمل راية الوطن، رفقة اللاعبة صفية الصايغ، التي اجتهدت على مدار الفترة الماضية، وأتمنى لها ولجميع الرياضيين في الألعاب الخمس التي يشارك فيها وفد الإمارات، تقديم مستويات مشرفة، وتحقيق نتائج إيجابية، تعكس تطور الحركة الأولمبية والرياضية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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