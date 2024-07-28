المكسيكي جاريدو يقهر 8 عمليات جراحية ليشارك في الأولمبياد

المصدر: باريس - د ب أ

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التقى المكسيكي لويس رامون جاريدو، لاعب الريشة الطائرة، باللاعب الصيني الحائز على الميداليتين الذهبيتين، لين دان، في قرية الألعاب الأولمبية بباريس، أول من أمس، ما أعاد إحياء ذكريات رحلته القاسية، منذ أن التقيا آخر مرة في السنوات التي سبقت أولمبياد ريو 2016.

وكان جاريدو يوجد ضمن أفضل 50 لاعباً في التصنيف العالمي، وتأهل لريو، ولكن بعدها لم يلعب أي مباراة رسمية لمدة أربعة أعوام، بسبب مرض في الكبد، وخضوعه لثماني عمليات جراحية في الركبة.

وقال جاريدو، 28 عاماً، أمس: «كنت سأخسر حياتي في 2015. أصبت بمرض يسمى انحلال الربيدات. الأمر كان أشبه بأنني سأفقد الكليتين».

واضطر جاريدو للانتقال إلى إسبانيا، وعاش مع طبيب متخصص لمدة أربعة أشهر. وبدأ إعادة اكتشاف حبه للريشة الطائرة، ولكن بعد ذلك عانى من أول إصاباته العديدة في الركبة في عام 2018. وقال: «دمرت ركبتي. دمر كل شيء: العظم المتحرك في رأس الركبة والوتر وأربطة الركبة والغضروفان. لذلك كان الأمر مؤلماً للغاية- ليس جسدياً فقط، ولكن عقلياً أيضاً».

وعلى مدار الأربع سنوات التالية، خضع لثماني عمليات جراحية في الركبة. وأضاف: «فكرت في الاعتزال في 2022، ولكن لم أتمكن من إخراج الحلم الأولمبي من تفكيري. أعلم أنني لن أفوز بميدالية، هذا ليس تشاؤماً أو سلبية، بل هي الحقيقة». وأكد: «لا يهم من سأواجهه. بالتفكير في العملية كلها، مجرد الوجود هنا بمثابة حلم».

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