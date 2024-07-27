إحالة الملاكمة المصرية يمني عياد للتحقيق بعد استبعادها من أولمبياد باريس

المصدر: وكالات

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قرر عبد العزيز غنيم أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس اتحاد الملاكمة تحويل اللاعبة يمنى عياد للتحقيق بعد انسحابها من منافسات اليوم السبت بأولمبياد باريس لزيادة وزنها .

وذكر المركز الإعلامي للجنة الاولمبية المصرية اليوم السبت أن عبد العزيز غنيم فضل الاستماع للاعبة بنفسه ومعرفة ملابسات ما حدث لها وتسببها في عدم المشاركة والانسحاب من دور الـ 16 لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية.

وأضاف غنيم أن اللاعبة خضعت للميزان الساعة 12 ظهرا وقبل المنافسات بساعات وتم خضوعها للوزن مرة أخرى قبل المباراة، ولكن للأسف اكتشفنا زيادة وزنها 700 جرام.

وأكد رئيس اتحاد الملاكمة أن الجهاز الفنى للمنتخب كان قد اطمأن على يمنى عياد، وأغلق باب الغرفة عليها حفاظا على سلامتها، ولكن لا نعرف حتى الآن سبب زيادة وزنها .

وأوضح أنه فضل الاستماع بنفسه للاعبة ولن يتم ذبحها كما يعتقد البعض، ولكن سيتم معاقبتها في حالة الإدانة، مشيرا إلى أن يمنى عياد لاعبة صاعدة وينتظرها مستقبل كبير، ولكن يجب محاسبتها حتى لا تقع مستقبلا في مثل هذه الأخطاء.

وقال رئيس الاتحاد المصري للملاكمة إن القرعة ظلمت أبطال مصر في اللعبة حيث وقع عبد الرحمن عرابي وزن 80 كجم مع لاعب أزربيجان، المصنف الأول عالميا في وزنه.

كما أن عمر العوضي لاعب منتخب مصر وزن 71 كجم وقع أيضا في طريق لاعب المنتخب الباكستاني، والمصنف الأول عالميا في هذا الوزن.

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