منتخب مصر يطيح بأوزبكستان في منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس

المصدر: وكالات

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حقق منتخب مصر فوزه الأول في منافسات كرة القدم للرجال بأولمبياد باريس 2024 بتغلبه على أوزبكستان بنتيجة 1/صفر، اليوم السبت.

وأحرز أحمد نبيل "كوكا" الهدف الوحيد للفراعنة في وقت مبكر بعد مرور 11 دقيقة على بداية اللقاء.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى أربع نقاط بعد تعادله 1/1 مع الدومينيكان في الجولة الأولى.

أما منتخب أوزبكستان فقد بقى في ذيل المجموعة الثالثة بدون رصيد بعد خسارته الثانية ليودع منافسات كرة القدم من الدور الأول.

وكان المنتخب الأوزبكي خسر مباراته الأولى أمام إسبانيا بهدفين لهدف.

وسيخوض منتخب مصر اختبارا صعبا في الجولة الثالثة أمام إسبانيا يوم الثلاثاء المقبل.

وكان المنتخب الإسباني ضمن تأهله باعتلاء صدارة المجموعة برصيد ست نقاط بعد فوزه 1/3 على الدومينيكان في وقت سابق اليوم السبت.

أما منتخب أوزبكستان سيلتقي مع الدومينيكان يوم الثلاثاء في مباراة تحصيل حاصل بالنسبة له، بينما يأمل منتخب الدومينيكان في تحقيق فوز ينافس به على انتزاع بطاقة التأهل الثانية للدور الثاني.

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