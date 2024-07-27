محمد بن ثعلوب: منتخب الجودو يسعى لتحقيق نتائج إيجابية في أولمبياد باريس

المصدر: وام

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أكد سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات الجودو سعي المنتخب الوطني لتحقيق نتائج إيجابية خلال مشاركته الخامسة على التوالي في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

وأشاد بالدور الرائد الذي تقوم به اللجنة الأولمبية الوطنية في دورتها الحالية برئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي.

وأوضح أن الجودو بدأ مشاركاته الأولمبية في دورة 2008 في بكين مروراً بدورة لندن 2012، ثم دورة ريو دي جانيرو بالبرازيل 2016 ودورة طوكيو 2020، ثم باريس 2024.

وأضاف أن دورة "ريو" ستظل خالدة في تاريخ رياضة الامارات والتي شهدت الإنجاز التاريخي لرياضة جودو الإمارات بفوز اللاعب سيرجيو توما بالميدالية البرونزية في وزن تحت 81 كجم ليسجل أول إنجاز لجودو الإمارات في الدورات الأولمبية.

وقال الدرعي إن مشاركة جودو الإمارات في أولمبياد باريس 2024، سيكون لها طابع مختلفً كإنجاز تاريخي جديد لرياضة الإمارات بمشاركة 5 لاعبين ولاعبة من خلال تأهل مباشر بعد عام ونصف العام من التصفيات القوية على جميع الأصعدة في مختلف الأوزان للجنسين.

وأضاف أن تأهل أبطال الجودو ضمن أفضل 18 لاعباً على مستوى العالم وليس المستوى القاري أو عن طريقة بطاقات الدعوة يمثل إنجازاً استثنائياً للرياضة والجودو الإماراتي الذي يسير بخطى رائعة نحو مستقبل أكثر تميزاً، لتحقيق طموحات الرياضة الإماراتية التي تجد الرعاية والاهتمام والدعم من قيادتنا الرشيدة.

يذكر أن قرعة منافسات الجودو وضعت اللاعبة بشيرات خرودي بمواجهة نظيرتها الصينية تشو ييكينغ في "الوزن الخفيف" تحت 52 كجم، واللاعب نارمند بيان في منافسات الوزن الخفيف" أيضاً تحت 66 كجم بمواجهة الكوري الجنوبي آن بول في الجولة المقررة غداً.

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